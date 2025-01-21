Solskjaer'den transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Jonas Svensson, Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE SOLSKJAER VE SVENSSON'UN AÇIKLAMALARI:

Jonas Svensson: "Ligde çok iyi dönemden geçmiyoruz. İyi bir durumda değiliz. Avrupa da bizim için önemli. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz. Avrupa'da bir sonraki tura geçmek için elimizden geleni yapacağız."

Ole Gunnar Solskjaer: "Tabii ki bir yere yeni başladığınız zaman çok şey de yeni oluyor. Çok yeni insan var. Yeni durumlar ve oyuncular çok iyi. Bu sürecin çok iyi devam edeceğini düşünüyoruz."

- Taktik ve formasyon değişikliği olacak mı?

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Ole Gunnar Solskjaer: "Bu tür geçişleri yavaş yavaş yapmak daha doğru. Oyuncuları saha içinde izlemek de önemli. Çok fazla sakatlığın da olduğunu düşünürsek defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak."

CASEMIRO - MARCUS - RASHFORD Ole Gunnar Solskjaer: "Bu tür konuşmalar her zaman olacak. Manchester United'dan geldim sonuç olarak. Onlar çok iyi oyuncular ama onlarla herhangi bir konuşmam olmadı." "YÜZDE YÜZÜMÜZÜ VERECEĞİZ" Ole Gunnar Solskjaer: "Avrupa önemli ve Bilbao gibi önemli bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve bu maç için yüzde yüzümüzü vereceğiz."

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM" Ole Gunnar Solskjaer: "Bugün Bolu'da yaşanan yangın faciası dolayısıyla hayatını kaybedenler için kulübüm adına başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an yas tutulacak bir durum. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var." REKLAM "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE KAZANMAK İSTİYORUZ" Jonas Svensson: "Zor bir maç olacak. İyi bir durumda değiliz. Rakibimiz üst sıralarda. Üç puan almamız gereken bir mücadele. Taraftarlarımızın geleceğini biliyoruz. Onların da desteğiyle kazanmak istiyoruz."

"SADECE HOCAMIZ DEĞİL EKİBİ DE TAKIMA ENERJİ GETİRDİ" Jonas Svensson: "Sadece hocamız değil ekibi de çok iyi bir enerji getirdi takıma. Sadece bir antrenman yapsak da taze bir başlangıç oldu. Buna ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Umarım bu enerji yarınki maçta oyuncularda gösterir ve iyi bir maç çıkarırız." "HOCAMIZI NORVEÇ'TE HERKES TANIYOR" Jonas Svensson: "Bu tesadüf oldu. Genelde Türk basınında hocalar gelmeden önce çok haber çıkar. Ben hiç haber görmedim. Benim için sürpriz oldu. Hocayı Norveç'te herkes tanıyor. Genç oyuncuların rol modeli. O fotoğraf çekildiği zaman ben 14 yaşındaydım ve bir kamptaydık. Hocamdan çok şey öğrendim. Benim için de bir rol modeldi. Onunla başka bir ülkede denk gelmek çok güzel bir duygu. Umarım bizim için iyi olacak bu birliktelik." REKLAM

"SVENSSON HARİKA BİR OYUNCU" Ole Gunnar Solskjaer: "Çalışmak da aslında bir yetenek. Jonas harika bir oyuncu. Savaşçı bir ruhu var ve sahaya bunu yansıtıyor. Zamanında orta saha oynamışlığı da var. İnanılmaz bir enerjisi var. O kampta demek ki benden çok şey öğrenmiş." "BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" Ole Gunnar Solskjaer: "Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan benim istikrarım. Benimle ilgili hiç haber çıkmadı. Bu haberlerin sızmaması ne kadar iyi bir yönetim olduğunu gösteriyor. Ben tabii her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş'ta. Hem insan olarak hem de hoca olarak elimden geleni yapıyorum. Bilbao çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak." REKLAM

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ GELECEĞİ PLANLAMAK" Ole Gunnar Solskjaer: "Hoca değişiminin getirdiği bir enerji olabilir. Takım kötü olduğu zaman oyuncuların gergin olması doğal. Bu yeni başlangıçta her oyuncu kendini göstermek için elinden geleni yapacak. Biz geleceği nasıl planlayacağımızı görmemiz lazım. Önceliğimiz gelecek. Adım adım ilerliyoruz. Şimdiye kadar yaşadığım süreç kısa da olsa harikaydı." "DURAN TOPTAN GOL ATABİLİRİZ" Ole Gunnar Solskjaer: "Duran toplar, futbolun çok önemli bir parçası. Richard Hartis kaleci antrenörümüz. Duran toplar konusunda çalışmaları var. Bu konuda kendimizi geliştireceğiz. Bakarsınız, belki yarın duran toptan gol atabiliriz."

"AMACIMIZ SAHADA SAVAŞAN VE BİRBİRİNE YARDIM EDEN TAKIM OLUŞTURMAK" REKLAM Ole Gunnar Solskjaer: "Şu anki odak noktamız yarınki maç. Burada bir maç ve antrenman kültürü oluşturmak, sahada savaşan ve birbirine yardım eden bir oyuncu grubunu oluşturmak amacımız. Zaten kalitemiz var. Bunu yaptığımız zaman başarının bir sırrı olmayacak bizim için." SAKATLIKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Ole Gunnar Solskjaer: "Çok fazla defans oyuncularımız sakat. Kariyerimde çok farklı formasyonlarda oynadım. Takımda iyi oyuncular var. Benim de kafamda bazı düşünceler var tabii ki." "ALTYAPIDAN ÇOK FAZLA OYUNCU ÇIKACAK" Ole Gunnar Solskjaer: "Önemli olan çok çalışan, savaşan ve koşan bir takım yaratmak. Kariyerim boyunca asla yavaş oynayan bir takım çalıştırmadım. Hiçbir takımın yavaş oyunculardan kurulmasını istemiyorum. Şuan radikal değişikliklerin zamanı değil. Bunu adım adım yapacağız. Altyapıdan çok fazla oyuncu çıkacak. Oyun sistemini de biliyorum. Beşiktaş'ın iyi oynadığı dönemdeki o kimliğini gösteren bir takım ortaya çıkaracağız. Bunu nasıl çıkaracağımı biliyorum ama bu kolay değil."