Manchester United'ı önümüzdeki sezon hangi teknik adamın çalışıtıracağı konusunda meraklı bekleyiş sürüyor.

Daily Mail'deki habere göre, takımın başında çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Solskjaer, Manchester United camiasının ona bakışlarını değiştirdi. Buna göre futbolcuların teknik adamın serbest hücum stilinden dolayı çok mutlu olduğu iddia edilirken, takımın icra kurulu başkanı Ed Woodward'un da geçtiğimiz hafta içinde Norveçli teknik adamla bir toplantı yaparak takımı yönetmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İddiaya göre Manchester United yöneticileri, takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki PSG eşleşmesinden çıkan sonuçlarla çeyrek finale yükselinmesi halinde Solskjaer'e daha kapsamlı ve uzun süreli bir sözleşme teklif edecek.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde sezonun tamamlanmasının ardından "Kırmızı Şeytanlar"ın Kuzey Londra ekibi Tottenham'ın başında olan Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'yu mutlaka transfer etmek istediği yazılmıştı.

Manchester United - PSG eşleşmesinde ilk maç 12 Şubat'ta İngiltere'de, rövanşı ise 6 Mart'ta Fransa'da oynanacak.