TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Son 5-6 yılda 7 tane değişik motoru Türkiye'de TEI'de geliştirdik. Bunlardan 3'ü dizel, 2'si benzinli, 2'si de jet yakıtlı motorlar. Bu motorların 4'ü seri imalata girdi." dedi.
Akşit, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde TEI katkılarıyla kurulan "Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı" açılışı için geldiği kentte yaptığı açıklamada, bundan 15-20 yıl önce de firmaların insan kaynağı olduğunu ancak teknolojik eksiklikler nedeniyle insan potansiyelini problemlerin çözümünü bulacak şekilde yönlendirecek altyapılarının bulunmadığını anlattı.
Eskiden uzun soluklu teknolojik projeler olmadığını ifade eden Akşit, son 15 yılda devletin uzun soluklu projelere milyarlarca dolar yatırım yaptığını kaydetti.
Akşit, kendilerinin de devletin desteği ve teknolojik imkanlar sayesinde problemleri çözerek ürünlere dönüştürmeye başladıklarını dile getirerek, "TEI olarak motorları geliştiriyoruz. Benzer şekilde TUSAŞ da Atak helikopterini ve Anka'yı yapıyor. Bunlar hep, nitelikli insan gücünün önüne, onu mesleki olarak zorlayacak ve mesleğinde ilerlemesini sağlayacak zor problemler gelmesi ve bunların çözülmesi sonucu ortaya çıkan platformlardır." diye konuştu.
"TEI olarak teknolojiyi geliştirebileceğimizi ispatladık"
Dünyada uçak motorları üzerindeki çalışmalara 1900'lü yıllarda başlandığını, jet motoru olmasa da pistonlu olarak bu alanda çalışmalar yapıldığını dile getiren Akşit, şu anda TEI olarak teknolojiyi geliştirebileceklerini ispatladıklarını vurguladı.
Akşit, şöyle devam etti:
"Pistonlu motorlarda, Anka'nın yeni nesil motorlarını, başka benzinli motorları, dizel motorları ve jet motorların bir kısmını başarıyla yaptık ve Anka yerli motorumuzla uçtu. Buna benzer başka havacılık platformları da basına anons edilmese de bizim motorlarımızla uçtu. Bunlar gökyüzünde yaklaşık 20 bin saati tamamlamış durumdalar. Son 5-6 yılda 7 tane değişik motoru Türkiye'de TEI'de geliştirdik. Bunlardan 3'ü dizel, 2'si benzinli, 2'si de jet yakıtlı motorlar. Bu motorların 4'ü seri imalata girdi."
Akşit, tüm bunların yanı sıra Gökbey'in motorunu da geliştirdiklerini bildirerek, sözlerini, "Onun da ilk çekirdek motorunu çalıştırdık. Bu çalışmalar büyüyerek devam edecek. Bu da birbirini destekleyen bir ekosistem oluşturuyor. Büyük zorlu projeler, bizi teknolojiyi geliştirmemize teşvik ediyor, hatta mecbur kılıyor. Bu da nitelikli insan yetişmesini sağlıyor. Nitelikli insan da daha iyi projelerin yapılmasını sağlıyor." diye tamamladı.
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