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Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımvılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda çeyrek altın 362,15 lira, Cumhuriyet altını 1.489,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 221,50 liradan işlem gördü. İşte 3 Şubat güncel altın fiyatları...