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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 42 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltındaki 237 şüpheliden 128’i tutuklandı | Son dakika haberleri

        42 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltındaki 237 şüpheliden 128’i tutuklandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son 2 haftada polisimiz tarafından 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüphelinin 128'i tutuklandı" denildi

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        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        FETÖ operasyonunda 128 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 kişinin yakalandığını duyurdu.

        İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Yakalanan şüphelilerden 128’i tutuklanırken, 61’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün “güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması’’ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 42 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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