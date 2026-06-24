İçişleri Bakanlığı, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yakalanan şüphelilerden 128’i tutuklanırken, 61’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün “güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması’’ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 42 ilde operasyonlar düzenlendi.

Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.