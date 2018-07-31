Dünyanın en büyük müzik şirketi Universal Music Group (UMG) çatı şirketi Fransız medya devi Vivendi, ilk iki çeyrek finansal sonuçlarının ardından UMG'nin yarısını satacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada bir veya iki stratejik ortağa yapılacağı belirtilen satışın önümüzdeki sonbaharda başlayacağı ve 1.5 yıl içerisinde de tamamlanabileceği belirtildi.

Fransa'nın Paris şehrinde merkezi bulunan Vivendi'nin CEO'su Arnaud de Puyfontaine satışı düşünülen Universal Music'in piyasa değerinin 40 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.

1934 yılında film şirketi Universal Pictures bünyesinde müzik endüstrisi i çin MCA adıyla kurulan UMG, ilk olarak 1990 yılında Japon Matsushita'ya 6.6 milyar dolar karşılığında satılmıştı. 5 yıl sonra Kanadalı içecek devi Seagram tarafından alınmış, ertesi yıl Polygram ile birleşmiş, 2004 yılında Universal Studios'un GE ve NBC'ye satışıyla ayrı bir yönetimle idare edilmeye başlanmış ve 2006 yılında tamamen Vivendi'ye geçmişti.

Vivendi'nin 1 sene sonra bir başka müzik şirketi Alman BMG'yi 2.4 milyar dolara alması ve Universal bünyesine katılmasıyla daha da büyüyen ABD merkezli UMG için bir süredir halka arz söylentileri vardı ancak şirket halka arzın karmaşık yapısı nedeniyle rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

ADAYLAR SPOTIFY VE TENCENT

Müzik endüstrisi Vivendi'nin en değerli iştirakinin satış için düşündüğü stratejik ortağın kim olabileceğine odaklanmış durumda.

Bir iddiaya göre kendi müzik departmanını kurmak isteyen ve halka arz peşindeki Çinli teknoloji şirketi Tencent adaylardan biri. 45 bin çalışanı bulunan Tencent geçen yıl, bir önceki seneye göre satışlarını yüzde 50'nin üzerinde arttırarak 22 milyar dolara çıkarmış ve 8 milyar net kâr açıklamıştı.

Bir başka aday ise İsveç merkezli online müzik devi Spotify. Zaman zaman Universal ile lisans sorunları yaşayan Spotify, 83 milyon paralı üyeye ve aylık 101 milyon da reklam gösterilen aktif kullanıcıya sahip. 33.5 milyar dolar piyasa değeri olan Spotify, geçen hafta 2. çeyrek sonunda 1.49 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Spotify ve UMG rakip olarak görülse de online yayın gelirini geçen yıl yüzde 34.4 arttıran Universal için iyi bir ortak da olabilir. Universal Music Group geçen yıl toplam 2.6 milyar dolar gelir açıklamıştı.

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