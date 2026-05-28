Adana’da bir kişi serinlemek için girdiği suda can verdi
Adana'da serinlemek için suya giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında şahsın cansız bedeni, suya girdiği noktadan yaklaşık 10 kilometre ileride bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 10:18
GÖZDEN KAYBOLDU
İHA'daki habere göre olay; Karaisalı ilçesine bağlı Hacılı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla suya giren bir vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda kayıp kişi, suya girdiği noktadan yaklaşık 10 kilometre ileride su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Üzerinden kimlik çıkmadığından kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
