Adana’da serinlemek için girdiği suda kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

GÖZDEN KAYBOLDU

İHA'daki habere göre olay; Karaisalı ilçesine bağlı Hacılı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla suya giren bir vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda kayıp kişi, suya girdiği noktadan yaklaşık 10 kilometre ileride su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Üzerinden kimlik çıkmadığından kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.