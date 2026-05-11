        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana’da serinlemek için nehre giren 17 yaşındaki Enes hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Adana’da serinlemek için nehre giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Adana'da arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Enes K., bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen su altı polisi, genci bilinci kapalı şekilde sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Enes K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Nehirde kayboldu, hayatını kaybetti

        Adana’da Seyhan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Enes K. (17), su altı polisi tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği Enes, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

        DHA'daki habere göre olay; saat 16.30 sıralarında Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren Enes K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Enes K.’nin gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        BİLİNCİ KAPALI SUDAN ÇIKARILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehre giren su altı polisi, genci bilinci kapalı şekilde sudan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

        YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

        Bu sırada baygın olan Enes K.'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Enes K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

