Adana’da Seyhan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Enes K. (17), su altı polisi tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği Enes, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

DHA'daki habere göre olay; saat 16.30 sıralarında Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren Enes K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Enes K.’nin gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BİLİNCİ KAPALI SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehre giren su altı polisi, genci bilinci kapalı şekilde sudan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Bu sırada baygın olan Enes K.'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Enes K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.