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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adıyaman'da başkan vekili belli oldu | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da başkan vekili belli oldu

        Adıyaman Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkan vekili seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:11
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        Adıyaman'da başkan vekili belli oldu
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        Adıyaman Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkan vekili seçildi.

        AA'da yer alan habere göre Adıyaman Belediye Meclisi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

        Toplantıda, başkan vekili olarak AK Parti Grubu Ekrem Gürcan Çadır'ı, CHP Grubu ise Ufuk Bayır'ı aday gösterdi.

        Gizli oylamayla yapılan seçimde Çadır 9 oy alırken, 22 oy alan Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi. Bayır, yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti:

        "Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum."

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