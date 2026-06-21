Denizdeki darp görüntüsüne Bakan Gürlek'ten açıklama

Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma, denizin içerisinde sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tatilcilerin gözü önünde yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde b... Daha Fazla Göster Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma, denizin içerisinde sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tatilcilerin gözü önünde yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. (DHA) Daha Az Göster