Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da otomobilin drenaj kanalına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Kadir Baltacı ile araçta bulunan Zarife İlban'ın cansız bedenleri ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarıldı
Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki sürücü ile bir kişi hayatını kaybetti.
AA'daki habere göre; merkeze bağlı Sağlık beldesinde Kadir Baltacı (32) yönetimindeki otomobil drenaj kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Baltacı ile araçta bulunan Zarife İlban (25) yaşamını yitirdi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu İlban ile Baltacı'nın cansız bedenleri kanaldan çıkarılarak morga konuldu.
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