DHA

Kentte bir sitedeki binanın birinci katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Sitede oturan vatandaşlar, durumu fark edip itfaiyeye haber verdi.

DHA'nın haberine göre, kiracının oturduğu dairede kalanlar, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sitede oturan bazı vatandaşlar ise kendilerini terasa attı. Dumandan etkilendikleri görülen bazı ev sahipleri, "İmdat, boğulacağız burada" diyerek yardım istedi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Terasa çıkanlar ise itfaiyenin yardımı ile indirildi. Yangın çıkan dairede maddi zarar oluştu.

Sitede oturan ve adının açıklanmasını istemeyen kişi, "Kiracılar evde otururken bir anda klimanın iç ünitesinde patlama meydana gelmiş. Alevler her yeri sarmış. Hatta dairede oturan bir kişinin ayağı yanmış. Kendilerini zor dışarıya atmışlar" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.