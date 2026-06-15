CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı öğrenildi.

İHA'daki habere göre; CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Merkez Yönetimi tarafından 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

CHP Merkez Yönetimi bu konuda TBMM Başkanlığı’na bir yazı göndermişti. Bu yazı doğrultusunda CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı.