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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri TBMM’deki grup başkanvekili odalarından çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri TBMM’deki grup başkanvekili odalarından çıkarıldı

        CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri TBMM'deki grup başkanvekili odalarından çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsimleri TBMM'deki odalarından çıkarıldı
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        CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı öğrenildi.

        İHA'daki habere göre; CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Merkez Yönetimi tarafından 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

        CHP Merkez Yönetimi bu konuda TBMM Başkanlığı’na bir yazı göndermişti. Bu yazı doğrultusunda CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı.

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