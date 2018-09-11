Bir dönemin en büyük internet şirketlerinden olan Yahoo'yu 4.48 milyar dolar satın alan ve Verizon olan ismini değiştiren Altaba'dan önemli bir karar geldi.

Altaba, elindeki Yahoo! Japan hisselerini, 1996 yılında birlikte kurdukları ülkenin en büyük yatırım holdinglerinden SoftBank'a satmaya karar verdi.

ABD'li şirket, Japonya'nın internet hizmetleri konusunda piyasanın en büyük oyuncusu olan ve ülkenin en fazla ziyaret edilen web sitesi Yahoo! Japan'a ait 613.8 milyon hisseyi birim başına 360 yen fiyatla ana hissedar SoftBank'a devredecek.

Milyarder Masayoshi Son tarafından yönetilen SoftBank'ın kasasından yaklaşık 2 milyar dolar çıkacak.

ABD'li Altaba'nın elindeki 1.36 milyar hissenin geri kalanı için de hisse başına 354 yen fiyatla diğer alıcılarla anlaşmaya varıldı. Şirket hisseleri dün Tokyo borsasında 371 yenden işlem görüyordu. böylelikle yüzde 4.5 oranında indirim yapılmış oldu. Bu satışın büyüklüğü de 2.3 milyar dolar civarında.

293.5 MİLYAR DOLAR TOPLAM VARLIĞA SAHİP

SoftBank'a satılacak kısım da dahil olmak üzere Altaba'nın Yahoo satışından kasasına koyacağı 4.3 milyar dolar ile borsada işlem gören kendi hisselerini yeniden satın almayı planladığı, geriye kalan parayla da şirketin genel amaçlarına yatırım yapılacağı belirtildi.

Altaba'nın ünlü Alibaba'da da ciddi hissesi bulunuyor ve buradan da çıkıp çıkmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

SoftBank ise holdingin ülke içerisindeki mobil işini halka arz etmeden önce Yahoo Japan payını arttırarak elektronik ticaret bağlantıları güçlendirmek istediği belirtiliyor.

Japon devinin 2018 faaliyet raporuna göre 293.5 milyar dolar toplam varlığı bulunuyor. 70 bine yakın personel çalıştıran dev holding geçen 34 milyar dolar brüt kâr açıklamıştı.

32 milyar dolar İngiliz çip üreticisi ARM'ı satın alan SoftBank'ın yatırım yaptığı internet odaklı şirketler arasında 4.5 milyar dolar yatırdığı bir başka çip üreticisi Nvidia'nın yanı sıra Uber, Didi, Slack, WeWork, Flipkart gibi gözde girişimler de bulunuyor.

Haberler sonrası Altaba hisseleri yüzde 0.1 artarken Yahoo! Japan hisseleri yüzde 3.5 düştü.

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