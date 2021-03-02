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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bugün 1708 dolarla 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Altın geçen yılın ağustos ayında 2.063 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.

Bu zirveyi gördükten sonra koronavirüs aşısı konusundaki iyimserliğin etkisiyle kademeli olarak düşüşe başladı. Aralık sonunda ve ocak başında virüsün çeşitli varyantlarına yönelik endişeler ve Avrupa ülkelerindeki yeni kısıtlamalar sebebiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti. 5 Ocak'ta yeniden 1950 dolara yükselen altın buradan sonra düşüş trendine girdi.

Son 2 haftada ise altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı. Bunda 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin faizindeki artış etkili oldu. Sene başı yüzde 0.91 seviyesinde bulunan tahvil faizi bugün yüzde 1.41'e gelmiş durumda.

ABD tahvillerinde getirinin hızlı artması geleneksel olarak altın gibi sabit getirisi olmayan varlıklara talebi düşürüyor. Şu ana kadar bu gelenek devam etmiş görünüyor.

ABD'de 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin onaylanmasıyla, bu paketin enflasyonu artırması bekleniyor. Altın normalde enflasyon artışına karşı bir güvence olarak kabul edilse de tahvil faizlerindeki hızlı artış bu kabulü gölgelemiş durumda.

Altın 2021 genelinde dolar bazında yatırımcısına yüzde 10 kaybettirdi.

GRAM ALTIN YÜZDE 11 KAYBETTİRDİ

Yurtiçinde ise dolar/TL'de yaşanan hareketler fiyatlarda etkili oldu. 6 Kasım'da 540 lirayı gören gram altın bu tarihten sonra hem altının ons fiyatındaki hem de dolardaki düşüşten etkilendi. Söz konusu tarihte dolar/TL 8.51'i görmüştü. Bugün ise son günlerdeki yükselişine rağmen 7.33 ile bu zirvenin 1.21 lira altında bulunuyor.

Bu sebeple bugün gram altın serbest piyasada 405 liradan işlem görüyor. 2 hafta önce ise 396 liraya kadar inmişti. Gram altın yatırımcısına 2021 genelinde yüzde 11.5 kaybettirmiş durumda.

Analistler ons altında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması durumunda kısa vadede 1640-1650 doların gündeme gelebileceğini belirtti.