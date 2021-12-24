Apple'dan kur indirimi 0:00 / 0:00

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Dolar kurundaki düşüş sonrası Apple, Türkiye’de satışa sunduğu ürünlerde ortalama yüzde 26 indirime gitti.

Son bir ayda art arda gelen iki zam ile ürün fiyatlarını ortalama yüzde 85 artıran Apple, bugün itibariyle fiyatlarını yaklaşık yüzde 26 indirdi.

En düşük iPhone 13 modeli olan iPhone 13 mini’de başlangıç fiyatı 19 bin 999 TL’den 14 bin 799 TL’ye çekilirken, en pahalı model olan 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max’te ise geçen hafta 41 bin 999 TL’ye çıkarılan fiyat, bugün itibariyle 30 bin 999 TL’ye düştü.