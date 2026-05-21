        Aydın'da lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmenin yakalanmasının ardından düzenlenen operasyonlarda organizatör oldukları değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. İzmir, Denizli ve İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 15:10 Güncelleme:
        34 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen yakalanırken, operasyonun devamında organizatör oldukları değerlendirilen 7 şüpheli 3’ü tutuklandı.

        İHA'daki habere göre; Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak, Didim ilçesi Mavişehir açıklarında lastik bot içerisinde 34 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak çalışma başlatıldı.

        Düzensiz göçmenlerin İzmir ilinden Didim ilçesine getirildiği ve organizatör olduğu tespit edilen şüpheliler İzmir, Denizli ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarla yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 kişi hakkında Adli Kontrol Kararı verilirken, 2 kişi serbest bırakıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi!
        Yağış, Zonguldak-İstanbul yolunu da etkiledi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
