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Son Dakika: Bakan Albayrak: Hal Yasası'yla komisyonculuk tarihe karışacak

Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemi geride bıraktık; enflasyondaki iyileşmeyle birlikte yıl sonu hedefleri yakalanacak" dedi. Bakan Albayrak önümüzdeki süreçte Hal Yasası'nın Meclis'e getirileceğini ve böylece komisyonculuğun sona ereceğini kaydetti

15.10.2018 - 10:59 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Türkiye 2023 zirvesinde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kurdaki volatilenin önüne geçilmesiyle birlikte aşağı yönlü seyir kendisini göstermeye başladı." dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin önde gelen markalarından, mahalle bakkalımıza kadar herkes omuz omuza verdi ve enflasyonla topyekün büyük mücadeleyi sahiplendi. Yapısal adımlarla desteklediğimiz sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hepimiz göreceğiz. Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni, her geçen gün artmaya devam ediyor

Ekonomide özellike son dönemde dış ticaret rakamlarının dengelenmeye başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz'da yüzde 70'lere çıkarak çok güçlü dengelenmenin sinyalini verdi. Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor

Olumsuz hava güçlü şekilde dağılmaya başladı. Küresel yatırımcıların Türkiye'ye güveni artıyor. Enflasyon rakamları, kur ve faiz açısından kötü bir dönemi geride bıraktık. 

Türkiye çok güçlü bir altyapı ve hazırlık dönemi yaşıyor. Çok kısa stratejiler de belirledik, çok kısa vadede atılması gereken adımların çoğunu tamamladık. Gereken ani müdahaleleri yaptık. Hal Yasası Meclis gündemine gelecek artık komisyonculuk tarihe karışacak. Küresel olarak operasyon olursa çok kısa stratejiler de olur.

Kritik bir ekosistem oluşturacağız. Üretici enflasyonuna karşı güçlü aksiyon adımları atılacak. ÜRetim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz.

Ağustos ayında yaşanılan süreç Türkiye'nin maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır.

Türkiye spekülatif saldırıları büyük bir başarı ile beklenenin altında hasarla atlattı. Dünyanın birinci gündemi ekonomi. Her ülkenin birinci önceliği kendi çıkarları. Suni gündemlere takılıp, ortak akılla sorunlara çözüm bulmaktan uzaklaşmayalım

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Yorumlar 15
  • Misafir 16 dakika önce
    oy verdiğim partimin hiçbir sözüne inanmıyorum ey millet ayva bahçede kg ortalama 1 tl nasıl oluyorda markette 6 tl ye çıkıyor bu işte hükümetin vebali var
  • Misafir 23 dakika önce
    gelemedi bir türlü ne bekleniyor...
  • Misafir 25 dakika önce
    sayin bakan yapilsndirma yapamayan.firmalara.yapilandirma.imkani.yapmanizi.rica.ederim
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