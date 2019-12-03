Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beklentilerin altında gelen kasım ayı enflasyonun ardından bir açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve yüzde 10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." derken yüzde 12 hedefinin altında kalınacağını da ifade etti.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 3, 2019

Bakan Albayrak, "Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadelerini kullandı

Sürecek...