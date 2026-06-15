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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakanlık açıkladı! 34 il merkezli 4,8 milyar TL'lik 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' operasyonunda 293 kişi yakalandı

        Bakanlık açıkladı! 34 il merkezli 4,8 milyar TL'lik 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' operasyonunda 293 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "34 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4,8 milyar TL hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 293 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4,8 milyarlık bahis operasyonu

        İçişleri Bakanlığı, 34 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4,8 milyar TL hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 293 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 34 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

        Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Van merkezli düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

        MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında 293 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 159’u tutuklandı, 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada, "Kahraman Jandarmamızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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