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Bakanlık kira artışları için toplanıyor

Kiralarda yaşanan hızlı artış ve vatandaşın şikayetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün akşam Hazine ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle birlikte toplantı yapılacak. TCMB verilerine göre konut fiyatları son 1 yılda yüzde 100'ün üzerinde artarken kiralara gelen zam da TÜFE'ye göre belirlenen yasal sınırın üzerinde seyrediyor

Son dakika: Bakanlık kira artışları için toplanıyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'nin gündeminde konut fiyatları ve kiralarda yaşanan artış var. TCMB'nin son açıkladığı konut fiyat endeksine göre Türkiye'de konut fiyatlarındaki artış son bir yılda yüzde 100'ü geçti.

TÜİK'İn açıkladığı enflasyon nisan enflasyonuna göre mayıs ayında, 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak oluşan yasal kira artış oranı yüzde 34.36 olsa da kiralardaki artış iki katın üzerine seyrediyor.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde Nisan ayı itibarıyla ortalama kira ise 4 bin 282 TL olarak hesaplandı. Türkiye genelinde kiralar son 4 yılda yüzde 154,6 oranında artış gösterirken en dikkat çekici dönem son 1 yılda yaşanan yüzde 120'lik artış oldu.

Vatandaşların kiralardaki artışlarla ilgili artan şikayetleri ve barınmanın sorun haline gelmesinin ardından hükümet harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00’da bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilcilere katılacak.

Edinilen bilgilere göre, masadaki seçenekler arasında TÜFE oranını geçen kira artışlarına denetleme getirerek ağır cezalar vermek ve Hollanda örneğinden yola çıkılarak büyükşehirlerde yaşanan artışlara sınır getirmek bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Hollanda hükümeti geçen hafta, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale edeceğini açıklamış ve evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde kiraya verilemeyeceğine yönelik karar almıştı.

Buna göre, büyüklük ve oda sayısı gibi kriterler üzerinden evler için puanlama sistemi geliştirileceğini açıklayan Hollanda'da sosyal konutlar haricinde serbest piyasada kiralanan evler için en puanına göre en fazla 1000 ile bin 250 euro arasında bir kira bedeli saptanacağı ifade edilmişti.

BAHÇELİ'DEN KİRA ÇIKIŞI

İktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli de sorunu bugünkü grup toplantısında dile getirirken, "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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