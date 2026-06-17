Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Barbie Kaymakam' olarak bilinen Ladik kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı oldu - haberler | Son dakika haberleri

        'Barbie Kaymakam' olarak bilinen Ladik kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı oldu

        Geçen yıl Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan ve sosyal medyada 'Barbie' benzetmesiyle gündem olan Tuğçe Orhan, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Kararname kapsamında Samsun'da görev yapan bazı kaymakamların da görev yerleri değiştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Barbie Kaymakam' vali yardımcısı oldu

        Geçen yıl Samsun’un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan ve görünümüyle ‘Barbie’ye benzetilen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı.

        İHA'daki habere göre; geçen yıl ekim ayındaki kararname ile Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan, görünüşüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Önce vekâleten, ardından da asaleten kaymakamlık görevini üstlenen Tuğçe Orhan, Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

        Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Samsun’da görev yapan kaymakamlardan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya Bitlis-Ahlat Kaymakamlığına, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt Gümüşhane-Kürtün Kaymakamlığına, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız ise Çankırı Vali Yardımcılığı görevlerine atandılar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahmut Orhan ile Burak Yörük sarma sardı

        Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, oyuncu Burak Yörük ile mutfağa girdi. İkili, birlikte yaprak sarması sardı 

        #Samsun
        #Burdur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Ortak alfabeye bir adım daha!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!
        Yardım etmek istedi... Hayata veda etti!
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu!
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        İnsan yüzü neden asimetriktir?
        İnsan yüzü neden asimetriktir?
        Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede yağış var!
        "Yaşam mücadelesi veriyorum"
        "Yaşam mücadelesi veriyorum"
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor