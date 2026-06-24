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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: 'Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru' sloganı ile denetlediler... Ankara'da 36'ncı NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini artırıldı. | Son dakika haberleri

        'Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru' sloganı ile denetlediler... Ankara'da 36'ncı NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini artırıldı.

        Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. 'Operasyon Turkuaz' kapsamında kent genelinde denetimler yapılırken, kritik noktalarda çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Eğlence mekanları, oteller ve araç kiralama firmaları da denetimden geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        NATO önlemleri artırıldı

        Ankara'da polis ekipleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini artırdı.

        KAPSAMLI DENETİM YAPILDI

        DHA'daki habere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü, zirve öncesi 'Operasyon Turkuaz' adı altında üst düzey önlemleri hayata geçirdi. 'Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru' sloganı ile il genelinde ve 9 ilçede kapsamlı uygulama ve denetimler yapıldı.

        Şehir giriş ve çıkışlarında kontroller artırıldı. NATO görev alanlarında ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. Özel harekat, motosikletli yunus ekipleri ve narko asayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekipler de yine güzergahlarda tedbir aldı.

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        24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde şüpheli kişi, şüpheli araç çalışmaları planlandı.

        EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

        Umuma açık eğlence yerleri de mercek altına alındı. Zirve kapsamında çok sayıda turistin ziyaret edeceği başkentte eğlence mekanları denetlendi. Yine dilenciler, değnekçiler, valeler, hanutçulara yönelik de denetim ve kontroller arttırıldı.

        Öte yandan otellere ve araç kiralama firmalarına yönelik de denetim yapıldı. Otoparklar da yine tek tek denetlendi. Denetimlerde çok sayıda aranan şüpheliler yakalandı.

        Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in de zaman zaman nezaret ettiği denetimler 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekanda 39 tim ve toplam 450 personelle yapıldı.

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        #ankara
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