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Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz hafta başlatılan Kapan Operasyonları devam ediyor.

Mardin’de “KAPAN-1 BAGOK” ile başlayan operasyonlar, Hatay‘da “KAPAN-2 AMANOSLAR*, Hakkari’de “KAPAN-3 KAVAKLI* operasyonları ile devam ediyor.

Kapan operasyonları kapsamında İçişleri Bakanlığınca Batman’da Mava Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, KAPAN-4 Mava Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel [(52) operasyonel tim] görev alıyor.