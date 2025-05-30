Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklama ile bayram ikramiyesi için tarih verdi. Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, hem resmi açıklamasında hem de X platformunda yayımladığı gönderide, emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU
Bakan Işıkhan, emeklilerin sosyal güvenlik statülerine göre ödeme takvimini şu şekilde açıkladı:
Bu takvim doğrultusunda, emeklilerin bayram öncesinde ikramiyelerini alarak maddi rahatlama sağlaması hedefleniyor. Ödemelerin düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
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