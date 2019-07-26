Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dos Santos, İstanbul'a geldi.
Brezilya'dan kalkan THY uçağıyla İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince karşılandı.
Douglas, daha sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanında ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.
2018-2019 sezonunda Sivasspor ile 32 resmi müsabakada forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde daha öncede Sao Paulo, Goias, Sporting Gijon, Benfica ve Barcelona formaları giydi.
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