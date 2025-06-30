Beşiktaş'ta ayrılık: Masuaku

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku ile yolların ayırıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.