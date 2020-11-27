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SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Hasic'in testi pozitif çıktı!

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Ajdin Hasic'e yapılan son koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Hasic'in testi pozitif çıktı!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR tesi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde; daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic’te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic’in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

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