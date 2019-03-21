Beşiktaş, bugün sosyal medya üzerinden Fikret Orman'a tepki gösteren Gökhan Töre hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK'nın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre'nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz. Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz" denildi.