Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında 17 Haziran'da göçük meydana gelmiş, göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan Muhammed Özkul'u (49) kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Çalışmaların 6'ncı gününde dün Özkul'un cansız bedenine ulaşılmıştı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden D.Y. tutuklanmış, A.B. ile İ.Y. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer zanlı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.