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        Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Muhammed Özkul son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Muhammed Özkul, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşılan cenazesinin teslim edilmesiyle son yolculuğuna uğurlandı. Göçüğe ilişkin yürütülen soruşturmada ise 1 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Göçükte ölen işçi toprağa verildi

        Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Muhammed Özkul'un cenazesi toprağa verildi.

        AA'daki habere göre; Bolu'nun Mengen ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan ve 6 gün süren çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşılan maden işçisi Muhammed Özkul, son yolculuğuna uğurlandı.

        Özkul için Gökçesu beldesindeki Atatürk Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özkul, belde mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Özkul'un yakınlarının yanı sıra Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve vatandaşlar katıldı.

        Ne olmuştu?

        Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında 17 Haziran'da göçük meydana gelmiş, göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan Muhammed Özkul'u (49) kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Çalışmaların 6'ncı gününde dün Özkul'un cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden D.Y. tutuklanmış, A.B. ile İ.Y. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer zanlı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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