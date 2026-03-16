Bolu'da üniversite öğrencisinin darp ettiği adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Bolu'da üniversite öğrencisi K.K., parkta sohbet ettiği Naim Acar'a iddiaya göre yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı. Beyin kanaması geçiren Acar, kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acar'ın ölümü üzerine K.K. yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
ARKASINDAN GİDİP YUMRUK ATTI
DHA'daki habere göre olay; 6 Mart günü öğle saatlerinde Bolu’da meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.K., iddiaya göre parkta bir süre sohbet ettiği Naim Acar’ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aldığı darbeyle yere yığılan Acar, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından K.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU
Yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Naim Acar dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
ÖLÜMÜ SONRASI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından serbest bırakılan K.K., Acar’ın ölümü sonrası dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.