        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bolu'da üniversite öğrencisinin darp ettiği adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Bolu'da üniversite öğrencisinin darp ettiği adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Bolu'da üniversite öğrencisi K.K., parkta sohbet ettiği Naim Acar'a iddiaya göre yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı. Beyin kanaması geçiren Acar, kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acar'ın ölümü üzerine K.K. yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Parktaki adamı attığı yumrukla öldürdü
        Bolu’da parkta üniversite öğrencisi K.K.’nin (20) darp ettiği Naim Acar (67), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        ARKASINDAN GİDİP YUMRUK ATTI

        DHA'daki habere göre olay; 6 Mart günü öğle saatlerinde Bolu’da meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.K., iddiaya göre parkta bir süre sohbet ettiği Naim Acar’ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Aldığı darbeyle yere yığılan Acar, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından K.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

        Yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Naim Acar dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

        ÖLÜMÜ SONRASI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından serbest bırakılan K.K., Acar’ın ölümü sonrası dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanı Çiftçiden araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanuna uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakm...
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Bu futbol yetmez!"
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları