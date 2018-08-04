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Amerika'da bir perakendeci daha beyaz bayrak çekti! Brookstone iflas istedi

Son dakika haberi... Brookstone ismiyle 40 yıldır faaliyet gösteren ülkenin en popüler perakendecilerinden biri daha AVM'lerin gittikçe boşalması üzerine tüm AVM mağazalarını kapatma kararı aldı. Karar 101 mağazayı kapsıyor. Brookstone iflas başvurusunda da bulunurken 500 milyon dolar borcu olduğunu açıkladı. Şirket, yeni alıcı bulana dek havalimanı ve Brookstone e-ticaret web sitesinin açık tutulacağını belirtti. Perakende sektörü ABD'de son dönemde zorluklar yaşıyor ve Sears, Kmart, Best Buy gibi dev markalar da peşpeşe mağaza kapatıyor

04.08.2018 - 10:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Havalimanları ve alışveriş merkezleri ağırlıklı olmak üzere faaliyet gösteren perakende zinciri Brookstone, federal mahkemeye başvurarak, dört yıl içerisinde 2. kez iflasını isteyerek 101 mağazasını kapatacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamda havalimanlarındaki 35 mağazanın ve online alışveriş yapılabilen Brookstone web sitesinin, yeni bir alıcı bulunana dek açık kalacağı belirtildi.

CEO Steven Goldsmith, tarafından yapılan açıklamada havalimanı mağazalarının ve internet işinin başarılı olduğu ancak avm'lerdeki mağazaların perakendecilikteki çok zorlu koşullar nedeniyle kapatılmaya mecbur olduğunu söyledi.

AVM'LERDE SON 6 YILIN EN BOŞ DÖNEMİ

ABD'de bulunan AVM'lerde boş dükkan sayısı son 6 yılın en yükseğine ulaşırken Sears, Kmart, Best Buy, Walgreens, Bon-Ton, Kay & Jared, Matress Firm ve GNC gibi önemli perakendeciler seri mağaza kapatmalarıyla dikkat çekiyor. 

Columbia İşletme Bölümü Direktörü Mark Cohen, "Markalar yüzlerce B ve C sınıfı AVM'de sıkıştı. A sınıfı olanlarda ise çok yüksek kiralar söz konusu." diyor. 

Brookstone, ilk olarak bulunması zor alet edevatlar i çin Popüler Mekanik dergisine verdiği reklamlarla dikkati çekmiş, 1973 yılında perakendeciliğe başlayarak 1980 yılında da ilk AVM mağazasını açmıştı. Sonrasında ise havalimanlarına doğru genişledi. 

2. KEZ İFLAS İSTEDİ, ÇİN ŞİRKETİNE SATILMIŞTI

Şirket bugün bavuldan masaj koltuklarına, elektronik aletlerden hırdavat ürünlerine ve hediyeliklerden kozmetiğe dek onlarca farklı kalem ürünün satışını yapıyor. 

1990'da çok başarılı olduğu için el değiştiren, 2005 yılında ise 310 mağazaya ulaşarak başka bir grup yatırımcıya satılan Brookstone için uzmanlar iki ana yatırımcısının aynı önceliklere sahip olmamasından dolayı istikrarlı bir strateji ve vizyon geliştiremediği yorumunu yapıyor. 

2014 yılında ilk kez iflas başvurusunda bulunan Brookstone, sonrasında 136 milyon dolara Çinlilere devredilmiş ve 240 mağazaya düşmüştü.

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Yorumlar 1
  • Misafir 18 dakika önce
    Tüm Dünyada Avm'ler Can çekişiyor. İnternet Ticaretinin sonuçları maalesef.
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