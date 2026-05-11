        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da eski astsubay 26 yaşındaki Fatih Tosun suda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da eski astsubay suda ölü bulundu

        Bursa'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 26 yaşındaki Fatih Tosun'un cansız bedeni sahilde su içerisinde bulundu. Van'da astsubay olarak görev yaparken 2 ay önce istifa edip memleketine döndüğü öğrenilen Tosun'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 10:15
        Eski astsubay ölü bulundu

        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilen Fatih Tosun’un (26) suda cansız bedeni bulundu. Van’da astsubay olarak görev yaparken 2 ay önce istifa edip memleketine döndüğü öğrenilen Tosun’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        BABASININ ANAHTARINI ALIP ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Tosun gece saatlerinde babasından otomobilin anahtarını alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı.

        SU İÇERİSİNDE BULUNDU

        Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Parkı civarında yaptıkları aramada, Tosun’u Kurşunlu Sahili’nde su içerisinde hareketsiz halde buldu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Tosun’un cansız bedeni, polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

