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        Haberler Gündem SON DAKİKA: CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu, kurultayda kim kazandı? 2023 CHP genel başkanı kim seçildi?

        CHP'de genel başkan belli oldu! CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu?

        CHP'de kurultay heyecanı... 1368 kurultay delegesi, CHP yeni genel başkanını belirlemek için sandık başına gitti. CHP yeni genel başkanı olabilmek için 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarıştı. Seçimler ikinci turda tamamlanırken bir aday, delegelerden 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Bu noktada, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, kim kazandı?" sorusu da netlik kazandı. İşte, 2023 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı hakkında son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 02:56 Güncelleme: 05.11.2023 - 02:56
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        Son dakika haberleri... CHP yeni genel başkanını seçti. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarıştı. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Genel başkanlık seçimi ikinci turda tamamlanırken CHP'nin yeni genel başkanı da belli oldu. Bu doğrultuda, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, kurultayı kim kazandı?" netlik kazandı. Peki, 2023 CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu? İşte CHP kurultayı hakkında son dakika gelişmeleri...

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        CHP'DE GENEL BAŞKANLIK İÇİN KİMLER YARIŞTI?

        Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarıştı.

        İLK TURDA SONUÇLANMADI

        CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri ikinci turda sonuçlandı. İlk tur oylamada Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da 664 oy aldı. 1346 delegenin oy kullandığı seçimde 18 oy geçersiz sayıldı.

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        GENEL BAŞKANLIK 684 OYDAN GEÇİYOR

        CHP'de bir adayın genel başkan seçilmesi için 1366 delegenin salt çoğunluğu olan 684 delegenin oyunu alması gerekiyor.

        İKİNCİ TURDA CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI BELLİ OLDU

        Saat 00.30'da başlayan ikinci tur, 02.30'da tamamlandı.

        İkinci tur CHP genel başkanlık seçimi sonuçlarına göre, delegelerden 812 oy alan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

        Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

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        PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK

        "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

        Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

        CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

        MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

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        ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

        Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

        Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerinde yer aldı.

        2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.

        Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.

        İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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