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        Haberler Gündem SON DAKİKA: CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu, ne zaman belli olacak? 2023 CHP yeni genel başkanı belli oldu mu, ikinci tur ne zaman?

        CHP'de kurultay heyecanı! CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu mu?

        CHP'de kurultay heyecanı... 1368 kurultay delegesi, CHP yeni genel başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. CHP yeni genel başkanı olabilmek için 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. Bu noktada, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 2023 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı hakkında son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 00:02 Güncelleme: 05.11.2023 - 00:02
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        CHP yeni genel başkanını seçiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. İlk gelen sonuçlara göre, genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı. Bu doğrultuda, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, belli oldu mu?" sorusu henüz netlik kazanmadı. Peki, 2023 CHP genel başkanı ne zaman belli olacak? İşte CHP kurultayı hakkında son gelişmeler...

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        CHP’DE SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

        CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri sonuçlandı. Oylama sonucu Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da 664 oy aldı. Seçimler ikinci tura kaldı.

        CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

        100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

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        CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

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        PM VE YDK ÜYELERİ DE BEİRLENECEK

        "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

        Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

        CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

        MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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