Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesinin 3’üncü gemisi olan Burgazada’nın (F-513) Deniz Kuvvetlerine katılacağına ilişkin youtube’dan video paylaştı.

Yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi’nin, 3’üncü gemisi olan Burgazada bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle deniz kuvvetlerinde göreve başlayacak. TSK, yerli silah sistemleri ve savunma teknolojileri ile göz dolduran milli geminin deniz kuvvetlerinde göreve başlayacağına ilişkin “MİLGEM F513 Burgazada Hoşgeldin” başlığı ile youtube’dan bir video paylaştı.

Yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında yapımı tamamlanan serinin 3'üncü gemisi inşa edildiği İstanbul Tersane Komutanlığından donanmaya katılacak. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor. İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip olan gemi 10 gün denizde kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katılacak.

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