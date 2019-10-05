Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranlarının makul seviyelere gerilediğini ve daha da gerileyeceğini söyledi.

"Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız." diyen Erdoğan, "Yüksek katma değerlerin üretimini tüm gücümüzle teşvik edeceğiz, KOBİ'leri finanstan pazarlara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Yeni ekonomi programı konusunda Erdoğan, "Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır." diye konuştu.

" Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık." diyen Erdoğan, "Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğalgaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz." ifadesini kullandı.