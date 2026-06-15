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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADES ihbarına gittiği esnada silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şehit ailesine başsağlığı diledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

        Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES ihbarına gittiği esnada silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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