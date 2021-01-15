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Değerli konut vergisine düzenleme

Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf tutulacak. 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olanlar; 5 milyon TL'yi aşan kısmı için binde 3 ödeme yapılacak. 10 milyon TL'ye kadar olanlar; 7.5 milyon TL'si için 7,500 TL, fazlası için binde 6 vergi alınacak

Son dakika! Değerli konut vergisine düzenleme - Haberler
Reuters

Resmi Gazete'de yayınlanan değerli konut vergisi tebliğine göre; birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de geçerli olacak. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

* 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olanlar; 5 milyon TL'yi aşan kısmı için binde 3

* 10 milyon TL'ye kadar olanlar; 7.5 milyon TL'si için 7,500 TL, fazlası için binde 6

* 10 milyon TL'den fazla olanlar; 10 milyon TL'si için 22,500 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değerli konut vergisi uygulama genel tebliğine göre, mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet, gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak.

Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren
belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın 20 Şubat tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine verecekler. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler ise değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine verecekler.

Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine ait mesken nitelikli taşınmazlar, Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar, genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sahibi olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf olacak.

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