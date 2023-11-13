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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | 13 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika depremleri

        Peş peşe depremler! 13 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Ülkemizin dört bir yanındaki fay hareketliliği ile deprem araştırmaları yoğunlaştı. Son dakika deprem sorgulamaları Ege açıklarında gerçekleşen depremin ardından arttı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken yeni sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 13 Kasım Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 07:27 Güncelleme: 13.11.2023 - 07:27
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        Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Ege açıklarında deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 13 Kasım Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        EGE'DE DEPREM

        Dün saat 19.45'te Ege açıklarında 3.0 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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