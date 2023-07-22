SON DAKİKA DEPREM: Adana ve Malatya'da peş peşe depremler! 22 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM: Adana ve Malatya'da peş peşe depremler! 22 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 22 Temmuz Cumartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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ADANA'DA DEPREM!

AFAD, saat 13.37'de, merkez üssünün Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.43'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, 7 km derinlikte gerçekleşirken çevre ilçelerden de hissedildi.

Malatya Yeşilyurt'ta saat 05.43'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya Pütürge'de saat 02.03'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.