Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Temmuz Pazartesi günü Manisa Akhisar'da deprem meydana geldi. Yerin 9.2 km derinliğinde gerçekleşen depremin ardından gözler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna çevrildi. İşte 3 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri....