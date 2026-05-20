        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Diyarbakır'da araması bulunan 162 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da araması bulunan 162 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı. Şüphelilerin arasında "kasten öldürme", "uyuşturucu ticareti", "hırsızlık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de yer aldığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Araması bulunan 162 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde icra edilen operasyonlarda araması bulunan 162 kişi yakalandı.

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi.

        Operasyonlarda aralarında 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 yıl altı ve 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 162 kişi yakalandı. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

