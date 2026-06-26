Diyarbakır'da banka ATM'si ile üç farklı iş yerini kurşunlayan 3 kişi yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurşunlama olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İHA'daki habere göre; çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM ile üç farklı iş yerine yönelik kurşunlama olayının şüphelisi olan 3 kişi, suçta kullanılan 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan şüpheliler birisinin 8 ayrı aranma kaydının olduğu ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden suça iştirak ettikleri anlaşılan S.B.O. isimli zanlı ve suça sürüklenen çocuk B.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, olayların asli faili olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuk M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.