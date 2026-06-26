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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakır'da banka ATM'si ve bazı iş yerlerini kurşunlayan 3 kişi yakalandı - haberler | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da banka ATM'si ve bazı iş yerlerini kurşunlayan 3 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da banka ATM'si ile üç farklı iş yerini kurşunladıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince suçta kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelilerden birinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 8 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edilirken, olayın faili olduğu belirtilen çocuk şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Banka ATM'si kurşunlayan 3 kişi yakalandı
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        Diyarbakır'da banka ATM'si ile üç farklı iş yerini kurşunlayan 3 kişi yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurşunlama olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        İHA'daki habere göre; çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM ile üç farklı iş yerine yönelik kurşunlama olayının şüphelisi olan 3 kişi, suçta kullanılan 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

        Yakalanan şüpheliler birisinin 8 ayrı aranma kaydının olduğu ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden suça iştirak ettikleri anlaşılan S.B.O. isimli zanlı ve suça sürüklenen çocuk B.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, olayların asli faili olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuk M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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