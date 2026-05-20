Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 150 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 kilo esrar, 272 uyuşturucu hap, 210 gram metamfetamin ve 46 gram afyon sakızı ele geçirildi. İl genelinde gerçekleştirilen 25 ayrı operasyonda 150 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:20
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 150 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
150 ŞÜPHELİYE İŞLEM
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda 25 olay meydana geldiği, 150 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Operasyonlar neticesinde; 26 kilo esrar maddesi, 272 adet uyuşturucu hap, 210 gram metamfetamin ve 46 gram Afyon sakızı ele geçirildiği bildirildi.
