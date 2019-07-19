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HaberlerDövizSon dakika: Dolar yeni güne 5.63 liradan başladı (19 Temmuz dolar kuru)

Son dakika: Dolar 5.64 liranın üzerinde

HABERTURK.COM

Dün sabah 5.67'den işlem gören dolar/TL piyasa kapanışında 5.61'e kadar geriledi. Dolar Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası hafif bir yükselişle 5.63 lira seviyesine geldi. Yeni güne de bu seviyeden başladı. Daha sonra 5.64 lirayı aştı

dolar son dakika

Geçtiğimiz haftayı 5.72 seviyesinden kapayan dolar bu hafta genelinde düşüş eğilimi gösterdi. S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından ABD ve NATO'nun buna vereceği piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar Türkiye'ye sert bir yaptırım uygulanmayacağına olan inancı perçinledi. 

Bu gelişme doların genel olarak zayıflamasıyla dolar/TL'de düşüşe yol açtı. ABD Merkez Bankası Fed'in beklenen faiz indirimi sebebiyle doların önemli para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi son 3 günde yüzde 1 değer kaybetti. Buna paralel bir şekilde dolar/TL dün 5.67'den 5.61'e kadar geriledi. 

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Ardından akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve S-400'lerle ilgili açıklamalar geldi.  İlk açıklamasında "Türkiye'ye yaptırım konusuna şu anda bakmadıklarını" dile getiren Trump; 45 dakika sonra, "Bu durumda Türkiye'ye yaptırımları göz ardı mı ediyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Buna bakıyoruz. Birçok bakımdan çok zor bir durum. Önceki yönetim (Barack Obama) bu konuda daha iyisini yapabilirdi. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda buna (yaptırımlar konusuna) bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık" yanıtını verdi.

Trump'ın bu çelişkili açıklamalarının ardından dolarda ihtiyatlı bir yükseliş yaşandı. Dün gece saatlerinde 5.63'e çıkan dolar/TL yeni güne de bu seviyeden başladı. Günün ilk saatlerinde 5.64'ü aştı.

 

 

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