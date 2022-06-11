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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA | Düğüne gidiyorlardı... Balıkesir'de katliam gibi kaza: 7 ölü, 11 yaralı! - Balıkesir Haberleri Son Dakika
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Balıkesir'de katliam gibi kaza: 7 ölü, 11 yaralı

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 1 yaralının daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 7'ye yükseldi. Süt toplama tankeri ile çarpışan minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi. Can kaybının artmasından endişe duyulduğu öğrenildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak kazaya ilişkin, "Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor" açıklamasında bulundu

SON DAKİKA | Düğüne gidiyorlardı... Balıkesir'de katliam gibi kaza: 7 ölü, 11 yaralı! - Balıkesir Haberleri Son Dakika
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 7 ölü, 11 yaralı
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AA

Balıkesir'de, Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kazanın ardından tedavi altına alınan yaralılardan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 7'ye yükseldi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

MİNİBÜSLE DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik bir süre durdu.

"YOLUN KAYGAN OLMASI VE ŞERİT İHLALİ"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Şıldak, şunları söyledi:

"Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Trafik ekiplerimiz ve jandarmamız gerekli incelemeleri yapıyor.

Vatandaşlarımızın şu anda yanındayız. Bütün ihtiyaçları giderilecek, tüm tedbirler gözden geçirilecek.

"İNCELEMELERİMİZ SÜRÜYOR"

"Burada trafik yönünden, yol yönünden bir hata varsa bunları da inceleyeceğiz. Tüm trafik timlerimiz, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerimiz görevinin başında.

Şu an biz de hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla ilgileniyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

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