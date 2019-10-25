O ödenekten 24 bin 078 kişi yararlandı

Amazon, 2019 yılı 3. çeyrek raporlarına göre 2017 yılından bu yana ilk kez kâr kaybına uğradı. Amazon gelirleri 30 eylül ile biten 3. çeyrek verilerine göre beklentilerin üzerinde, yüzde 24 artışla 70 milyar dolara çıkarak geçen yılın aynı dönemindeki 56.6 milyar dolarlık performansını geride bıraktı.

Amazon, cirosundaki artışa rağmen kârlılık tarafında geçen seneyi arattı. 2018 yılının 3. çeyreğinde 2.9 milyar dolar net kâr açıklayan şirket bu yıl 2.1 milyar dolarda kaldı. Bir diğer deyişle hisse başına 4.23 dolar oldu ve beklentilerin 36 sent altında kalan performans sonrası Amazon hisseleri kapanış sonrası işlemlerde sert düştü.

Kârlılıktaki düşüşte Amazon'un büyümeye odaklanması ve teslimatları bir güne indiren Prime servisine yaptığı yatırımın beklentileri aşması öne çıktı. Amazon, 4. çeyrekte de ağırlığını Prime finansmanının oluşturması beklenen 1.5 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor.

Perşembe günü 1780 dolar seviyesinden kapanan hisseler, gelen finansallar sonrası satış yiyerek kapanış sonrasında yaklaşık yüzde 9'luk bir düşüşle 1625 doların altına geriledi.

Bu akşam TSİ 17:30 itibarıyla açılacak Nasdaq'ta Amazon hisseleri toparlanmadığı takdirde Bezos'un serveti 104 milyar dolara gerileyecek ve 105.7 milyara sahip Microsoft'un emekli CEO'su ve kurucusu Bill Gates'in gerisine düşecek. Bill Gates işten el çekmesinin ardından servetini peyderpey eşi Melinda Gates ile birlikte kurduğu yoksullukla mücadele vakfına aktarıyor

BOŞANDIĞI EŞİNE 32.7 MİLYAR DOLARLIK HİSSE VERMİŞTİ

Jeff Bezos'un serveti 2018 yılında 160 milyar dolara kadar yükselmiş fakat, bir süre önce boşandığı 26 yıllık eşi MacKenzie Bezos'a devrettiği 32.7 milyar dolarlık hisse devretmişti. Pay piyasalarında, başta ticaret savaşları ve resesyon endişeleri nedeniyle oluşan küresel düşüşle birlikte Bezos'un 2018 yılında uçuşa geçen servetindeki artışın önemli bir bölümü eridi.

Bezos ilk kez 1998 yılında dünyanın milyarderler listesine girmeyi başarmış ve hızla büyüttüğü Amazon ile birlikte Bill Gates'in 24 yıllık dünyanın en zengini unvanına da son vermişti.