2022 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 50.5 oranında, brüt asgari ücret de yüzde 39.9 oranında artırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı vs şeklindeki borçlanma primleri brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor.

Şu anda bir günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 38.16, en yüksek 286,20 TL düzeyinde bulunuyor. Yeni yılda ise askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük prim 53,38 TL’ye, en yüksek prim tutarı da 400,32 TL’ye çıkacak.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA MALİYET ARTIŞI 8 BİN 200 TL

En yaygın borçlanma er ve erbaşlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için yapılan askerlik borçlanması oluyor. Askerlik görevini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yerine getirmiş olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor.

18 ay askerlik yapan bir kişi bu sürenin tamamını en düşük primden borçlandığında bu yıl 20 bin 606 lira ödeyerek 540 günlük askerlik süresini emekliliğine saydırabilecek. Aynı kişi askerlik borçlanmasını 1 Ocak 2022 tarihine bıraktığında 540 günlük askerlik süresi için 28 bin 825 lira ödeyecek. Askerlik borçlanmasını 31 Aralık tarihine kadar yapan bir kişi 8 bin 200 liralık maliyet artışından etkilenmeyecek.

BİR ÇOCUK İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ 10.958 TL ARTACAK

Doğum sonrası ücretsiz izin kullanan veya çalışmaya ara veren kadınlar her bir çocuk için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyorlar. Borçlanma hakkı üç çocuğa kadar tanınıyor. Bir kadın bu şekilde 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyor.

Doğum borçlanması normalde sigortalı çalışmaya başladıktan sonra boşta geçen süreler için yapılıyor. Bununla birlikte, staj sigortası yapmış kadınlar da staj ile normal sigortalı çalışma arasındaki dönemde doğan çocukları için borçlanma yapabiliyorlar. Staj sigortası sayesinde bu şekilde borçlanma yapan kadınların sigorta başlangıç tarihleri, borçlanma yapılan süre kadar geriye çekildiği için daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.

2021 yılının sonuna kadar en düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışanlar, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptığında 27 bin 475 lira ödeyecek. Borçlanmayı 1 Ocak 2022 ve sonrasında yaptıkları takdirde ise bir çocuk için 38 bin 433 lira ödemek zorunda kalacaklar. Gelecek yıl doğum borçlanması yapanlar bir çocuk için 10 bin 958 lira, iki çocuk için 21 bin 916 lira, üç çocuk için ise 32 bin 874 lira daha fazla prim ödeyecekler.

YURT DIŞI BORÇLANMASINDA MALİYET DAHA DA ARTACAK

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bir günlük borçlanma için bu yıl 53,66 TL prim ödüyorlar. Gurbetçi bir evkadını 5400 gün borçlanma için 2021 yılında 290 bin lira prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. Yurt dışı borçlanmasında 1 günlük prim tutarı yeni yılda 75,06 TL’ye çıkacak.

Örneğimizdeki ev kadını gurbetçi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren borçlanma yaptığında 405 bin lira prim ödemek zorunda kalacak.