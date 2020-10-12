Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’nin, yaz tatilinin sona ermesi ve okulların uzaktan eğitime başlamasıyla birlikte internet trafiğinde oluşan hareketlilik “il” bazında ve “konu” başlıklarına ayrılarak tek tek ortaya konuldu. İnternet hizmeti sunan TurkNet’in yaptığı bir çalışmaya göre, yaz tatili sonrasında eylülde, ağustos ayına göre internet trafiği aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa’nın da bulduğu büyükşehirlerde ortalama yüzde 22.27 arttı.

Okulların açılması ve uzaktan eğitimin başlamasının ardından internet kullanımında diğer şehirler de atağa kalktı. Bu kategoride en hızlı yükseliş, yüzde 6.83 ile Manisa’da yaşandı. Manisa’yı, yüzde 6.79 artışla Aydın izledi. Bu dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı’nca kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımı 6 kat arttı. YouTube, Facebook gibi ağlarda artış da yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullar açıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci, on-line olarak uzaktan eğitime başladı. Bugün de okullarda yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim haftada 2 gün olacak. Öğrenciler, haftanın kalan günlerinde on-line olarak uzaktan eğitim almaya devam edecek.

İNTERNETTE YOĞUNLUK

Peki, salgın koşullarında vatandaşların bir bölümünün evlerinden işlerini yürütmesi, öğrencilerin uzaktan eğitim alması, ticari faaliyetler ve kültür endüstrisinin oluşturduğu trafik internet kullanımını nasıl etkiledi?

İnternet servis sağlayıcı TurkNet’in yaptığı bir çalışma, bu soruya yanıt oluşturdu. Söz konusu çalışmaya göre eylül ayında, ağustosa göre (tatil dönüşü) büyük illerde internet trafiği olağanüstü bir artış gösterdi.

İşte ilk 10’da yer alan iller ve artışlar:

-İstanbul’da yüzde 25.84,

-Çanakkale’de yüzde 22.27,

Düzce’de 21.02,

-Kocaeli’nde yüzde 19.37,

-Ankara’da yüzde 19.08,

-Manisa’da yüzde 18.53,

-Samsun’da yüzde 18.37,

-Sakarya’da yüzde 17.36,

-Trabzon yüzde 17.32,

-Bursa yüzde 17.14 artış yaşandı.

Bu illerde ortalama artış, yüzde 20.08 olarak kayda geçti.

OKULLARIN ETKİSİ

Okulların uzaktan eğitime başlamasıyla birlikte tüm illerde internet trafiğinde artış gözlendi. Büyükşehirlerde bu oran ortalama artışta seyrediyor. Diğer şehirler atağa kalktı. İnternet trafiğinde artış devam ediyor.

Bu kategoride ilk 10’da yer alan iller ve oranlar şöyle:

-Manisa’da, yüzde 6.83

-Aydın’da, yüzde 6.79,

-Gaziantep’te, yüzde 6.63,

-Denizli’de, yüzde 5.61,

-Çanakkale’de, yüzde 4.89

-Eskişehir’de, yüzde 4.79,

-Adana’da, yüzde 4.50,

-Mersin’de, yüzde 4.28,

-Erzurum’da, yüzde 4.25

-Düzce’de, yüzde 4.13

Bu grupta ortalama artış yüzde 2.93 oldu.

EBA 6 KAT ARTTI

Bu dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı’nca kurulan, eğitsel içerikli Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımı 6 kat arttı. YouTube, Facebook gibi ağlarda artış da yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

Trafikte daha da artış bekleniyor mu? Sektör kaynakları, internet trafiğinde artışın devam ettiğini belirterek, “İnternet bağlantı talebi de yoğun şekilde sürüyor. İnternet trafiğinin büyümeye devam edeceğini söylemek mümkün” dedi.