UEFA Şampiyonlar Ligi'indeki üçüncü maçında yarın Real Madrid'i ağırlayacak olan temsilcimiz Galatasaray, zorlu mücadele öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirirken sarı-kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre bir süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalışan Radamel Falcao, akşam antrenmanında yer almadı.

Sakatlıkları bulunan diğer isimler olan Mario Lemina ve Sofiane Feghouli ise takımla birlikte çalıştı.